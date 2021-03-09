Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Утвержден новый порядок проведения всероссийской олимпиады школьников

Утвержден новый порядок проведения всероссийской олимпиады школьников

Утвержден новый порядок проведения всероссийской олимпиады школьников

Приказом Минпросвещения России утверждён новый порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующий документ зарегистрирован Минюстом России.

Новый порядок устанавливает этапы олимпиады, сроки проведения олимпиады, перечень общеобразовательных предметов, по которым она проводится, определяет организационно-технологическую модель проведения олимпиады, участников олимпиады, их права и обязанности, предоставляет возможность участия в олимпиаде лицам, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме самообразования или семейного образования.

«Всероссийская олимпиада школьников – один из важнейших инструментов развития олимпиадного движения и раскрытия талантов. Мы стремимся к тому, чтобы все олимпиады проводились честно и открыто, чтобы у школьников в любой точке России был шанс попробовать свои силы. Мы и впредь будем совершенствовать правила соревнований, внедряя современные технологии, чтобы победа в этих состязаниях зависела только от таланта и знаний, а любые вмешательства и искажения были бы исключены» – сказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Впервые в порядок проведения включены нормы, определяющие необходимость создания условий для участников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. На олимпиаде могут присутствовать ассистенты-специалисты, которые помогут ребёнку-инвалиду занять место, прочитать задание, перенести ответы в бланки ответов.

Школьный этап должен завершиться не позднее 1 ноября, муниципальный – 25 декабря, региональный – 1 марта, заключительный – 30 июня (не позднее этого дня должен быть издан приказ о победителях).

Процедура проведения олимпиады стала более технологичной и прозрачной. На региональном и заключительном этапах задания выполняются в аудиториях, оборудованных средствами видеозаписи. Устные ответы тоже записываются. Письменные работы и устные ответы проверяются не менее чем двумя членами жюри.

Кроме того, новый порядок нормативно закрепил и повысил ответственность организаторов на каждом этапе олимпиады. Особое внимание уделено вопросу конфиденциальности заданий олимпиады, усилены меры по защите содержащейся в комплектах олимпиадных заданий информации, в частности во время ее разработки и доставки в места проведения олимпиады.

В 2020/21 учебном году в заключительном этапе олимпиады примут участие победители регионального этапа олимпиады 2019/20 учебного года, набравшие необходимое для участия в заключительном этапе количество баллов, а также победители и призёры заключительного этапа олимпиады 2018/19 учебного года, не получившие статуса «призёр» в 2019/20 учебном году.

Всероссийская олимпиада школьников включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

Общество

По материалам: edu.ru
Заказать крауд

Последние новости

Оппозиция Армении рассказала, когда "откроет дорогу" в парламент Пашиняну
Оппозиция Армении рассказала, когда "откроет дорогу" в парламент
Экономист спрогнозировал, до какой отметки может укрепиться рубль
Экономист спрогнозировал, до какой отметки может укрепиться рубль
России предрекли катастрофически долгое лето
России предрекли катастрофически долгое лето
Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс
Украина обвинила Россию в подготовке ввода миротворцев в Донбасс
Российский журналист найден мертвым у себя дома
Российский журналист найден мертвым у себя дома
Стало известно о возможном изнасиловании Валентины Легкоступовой перед смертью
Стало известно о возможном изнасиловании Валентины Легкоступовой
Обнаружено неизвестное стихотворение Владимира Набокова о Супермене
Обнаружено неизвестное стихотворение Владимира Набокова о Супермене
Фильм Кончаловского о расстреле советских рабочих вошел в шорт-лист премии BAFTA
Фильм Кончаловского о расстреле советских рабочих вошел в шорт-лист
На российском рынке труб прошла рекордная сделка
На российском рынке труб прошла рекордная сделка
Сроки строительства «Северного потока-2» уточнили
Сроки строительства «Северного потока-2» уточнили
Юрий Фирсов: «Если меня увидят с кем-то в загсе, это не значит, что я встретил новую Валю»
Юрий Фирсов: «Если меня увидят с кем-то в загсе, это не значит, что я
«Вся семья опечалена»: Елизавета II прокомментировала интервью Меган Маркл и принца Гарри
«Вся семья опечалена»: Елизавета II прокомментировала интервью Меган

Топ на сегодня

США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от COVID-19
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения с Москвой
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения
В ООН предсказали дату уравнивания числа мужчин и женщин во главе государств
В ООН предсказали дату уравнивания числа мужчин и женщин во главе
В Москве высказались об ошибках за год борьбы с коронавирусом
В Москве высказались об ошибках за год борьбы с коронавирусом

Еще по теме

Минпросвещения России утвердило список призеров всероссийской олимпиады школьников 2019/20 учебного года
Стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников
В Подмосковье почти 14 тысяч учащихся приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников
В Краснодарском крае наградили призеров Всероссийской олимпиады школьников