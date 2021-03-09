В благовещенском «IT-кубе» пройдет онлайн-конкурс «Я – программист»

Влада Некрасова

«IT-куб» в Благовещенске приглашает ребят в возрасте от 14 до 17 лет к участию в онлайн-конкурсе «Я – программист». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Амурской области.

«Участники конкурса смогут создать игру на Java (анимацию), представить свою программу на языке Java, а также сделать творческий проект с прилагаемой программой (добавить свои идеи, изменить интерфейс и многое другое) и прислать программный код», – указано в информационном релизе.

Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться через Google-форму по ссылке. Срок регистрации и прием работ – с 8 по 31 марта.

Выполненные работы принимаются по электронной почте [email protected] с пометкой «Я – программист». Программный код нужно отправить в zip-файле или блокноте (подписать «Java-классы»).

Итоги конкурса будут подведены с 1 по 4 апреля, результаты размещены на странице «IT-куба» в социальной сети Instagram 7 апреля.