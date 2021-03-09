В Европе назвали фактор одобрения «Спутника V»

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Скорость одобрения для использования в Евросоюзе российской вакцины «Спутник V» зависит от того, как быстро регулятор получит документы. Об этом рассказала ТАСС руководитель отдела надзора за рынком медикаментов Австрийского агентства здравоохранения и безопасности питания и председатель управляющего совета Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Криста Виртумер-Хохе.

«Предоставление данных и коммуникация идут очень сложно. Принципиально, что производителю из третьей страны нужен заявитель в рамках ЕС. У России он есть. Это фирма, расположенная в Эстонии, находится в одной из прибалтийских стран. Мы общаемся с этой фирмой. Коммуникация не очень легкая», — сказала Виртумер-Хохе. Она пояснила, что не может уточнить, когда завершится процедура.

Ранее 9 марта сообщалось, что создатели «Спутника V» потребовали у Виртумер-Хохе извинений за то, что она сравнила возможность экстренного одобрения препарата против коронавируса с «русской рулеткой».

5 марта представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что странам Европы разрешено самостоятельно закупать «Спутник V», не дожидаясь одобрения от ЕМА. Днем ранее агентство начало экспертизу российской вакцины. Специалисты оценят соответствие препарата установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству.

2 марта канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна начала переговоры по поводу производства российской вакцины. «Я говорил по телефону с [президентом России] Владимиром Путиным. После этого мы поддерживаем постоянный контакт с российским послом [в Вене Дмитрием Любинским], а также производственными компаниями в России», — рассказал политик.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают реакцию иммунитета и способствуют развитию антител. В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.