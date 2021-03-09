Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В ФРГ объяснили, почему отказ от "Северного потока — 2" обойдется дорого

В ФРГ объяснили, почему отказ от "Северного потока — 2" обойдется дорого

В ФРГ объяснили, почему отказ от "Северного потока — 2" обойдется дорого
Автор немецкого делового журнала WirtschaftsWoche Габриэль Фельбермайр объяснил, почему отказ от "Северного потока — 2" дорого обойдется Германии.

По мнению журналиста, остановка проекта не поможет добиться политических уступок со стороны Москвы. Это не парализует экспорт российского газа и других энергоносителей. Экономические рычаги в любом случае не смогут "произвести впечатление на Россию", пишет он. Санкции эффективны в первую очередь в отношении мелких стран.

"Россия в их число, как известно, не входит", — отметил автор публикации.

Фельбермайр подчеркнул, что остановка "Северного потока — 2" не принесет политических выгод, а в экономическом плане повлечет за собой крупные расходы. Компании, принимающие участие в проекте, потеряют в таком случае миллиардные инвестиции и начнут нести убытки из-за судебных исков. Европа лишится крупного инфраструктурного проекта. При этом континент еще долго будет нуждаться в природном газе для перехода на климатически нейтральные источники энергии.

Россия

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Норвегия остановила продажу России завода двигателей
Норвегия остановила продажу России завода двигателей
Кудрин заявил о невозможности рывка в экономике без либералов
Кудрин заявил о невозможности рывка в экономике без либералов
В Республике Бурятия построена школа на 450 мест в рамках нацпроекта «Образование»
В Республике Бурятия построена школа на 450 мест в рамках нацпроекта
Школьники Москвы смогут принять участие во II этапе олимпиады Центра педагогического мастерства по робототехнике
Школьники Москвы смогут принять участие во II этапе олимпиады Центра
В Москве для педагогов пройдет семинар по финансовой и бюджетной грамотности школьников
В Москве для педагогов пройдет семинар по финансовой и бюджетной
Менеджер певицы Manizha объяснила выбор песни на русском для «Евровидения»
Менеджер певицы Manizha объяснила выбор песни на русском для
Эллиот Пейдж осудил запрет гормональной терапии для несовершеннолетних
Эллиот Пейдж осудил запрет гормональной терапии для несовершеннолетних
Русский актер из «Игры престолов» вспомнил о пытках электрошокером
Русский актер из «Игры престолов» вспомнил о пытках электрошокером
Джиган арендовал для Самойловой ледовую арену
Джиган арендовал для Самойловой ледовую арену
У Александра Панкратова-Черного нашлась внебрачная дочь
У Александра Панкратова-Черного нашлась внебрачная дочь
Шоу на ледовой арене и фейерверки: сюрприз Джигана растрогал Оксану Самойлову до слез
Шоу на ледовой арене и фейерверки: сюрприз Джигана растрогал Оксану
В ФРГ объяснили, почему отказ от "Северного потока — 2" обойдется дорого
В ФРГ объяснили, почему отказ от "Северного потока — 2" обойдется

Топ на сегодня

США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от COVID-19
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения с Москвой
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения
Россиянин жестоко убил своего пятилетнего сына в подъезде
Россиянин жестоко убил своего пятилетнего сына в подъезде
В ООН предсказали дату уравнивания числа мужчин и женщин во главе государств
В ООН предсказали дату уравнивания числа мужчин и женщин во главе

Еще по теме

Глава МИД Украины рассказал о «лучшей санкции» против РФ
В Германии опасаются исков в случае остановки "Северного потока — 2"
Отказ от «Северного потока-2» оставит Европу без дешевого газа
МИД Германии: отказ от Северного потока-2 снизит способность помогать Украине