В ФРГ объяснили, почему отказ от "Северного потока — 2" обойдется дорого

Влада Некрасова

Автор немецкого делового журнала WirtschaftsWoche Габриэль Фельбермайр объяснил, почему отказ от"Северного потока — 2" дорого обойдется Германии

По мнению журналиста, остановка проекта не поможет добиться политических уступок со стороны Москвы. Это не парализует экспорт российского газа и других энергоносителей. Экономические рычаги в любом случае не смогут "произвести впечатление на Россию", пишет он. Санкции эффективны в первую очередь в отношении мелких стран.

"Россия в их число, как известно, не входит", — отметил автор публикации.

Фельбермайр подчеркнул, что остановка "Северного потока — 2" не принесет политических выгод, а в экономическом плане повлечет за собой крупные расходы. Компании, принимающие участие в проекте, потеряют в таком случае миллиардные инвестиции и начнут нести убытки из-за судебных исков. Европа лишится крупного инфраструктурного проекта. При этом континент еще долго будет нуждаться в природном газе для перехода на климатически нейтральные источники энергии.