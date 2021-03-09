Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Госдуме раскритиковали отказ властей от беби-боксов в России

В Госдуме раскритиковали отказ властей от беби-боксов в России

В Госдуме раскритиковали отказ властей от беби-боксов в РоссииФото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Минздрав, Минтруд и Минфин не поддержали доработанный законопроект о легализации в России беби-боксов, в которых можно анонимно оставить нежеланного ребенка. Документ поддержали только в Роспотребнадзоре. Об этом РБК рассказала замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, которая стала одним из авторов проекта закона.

По ее словам, отказ чиновников от одобрения инициативы аморален, дискредитирует официальную политику в сфере материнства и детства и фактически перечеркивает многолетний опыт спасения детских жизней врачами в России. «В ухудшающихся социально-экономических условиях они [чиновники] лишили шанса на жизнь младенцев, чьи матери из-за отчаяния "слетят с катушек"», — сказала парламентарий.

Пушкина отметила, что сейчас некоторые отважные медики на свой страх и риск продолжают обслуживать беби-боксы, несмотря на то, что «им угрожают, терроризируют». Параллельно с этим не желающие оставлять себе ребенка матери не видят другого выхода, кроме как отнести его на помойку. «Мусорный контейнер, ветер треплет целлофановый пакет, и вдруг чей-то полный ужаса крик. Если мы будем отворачиваться от проблемы инфантицида, эти ужасы будут возвращаться снова и снова», — раскритиковала решение властей депутат.

РБК указывает, что свой отказ в Минздраве объяснили тем, что «внесенные уточнения в текст не изменили его концепцию». Замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина считает, что российская Конституция и так достаточно защищает право детей на жизнь и охрану здоровья. В Минтруде сообщили, что родители обязаны содержать ребенка, даже если не хотят забирать его из роддома без уважительной причины. Минфин направил свои правки к законопроекту, предложив закрепить за регионами право самим решать, нужны ли им детские боксы и как эта система будет финансироваться. В министерстве отметили, что из проекта закона «перечисленное прямо не следует».

Беби-боксы в России существуют с 2011 года, но их работа законодательно не урегулирована. В 2017 году Оксана Пушкина, ныне покойный сенатор Вадим Тюльпанов, депутаты Ирина Роднина и Елена Вторыгина внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагалось дать субъектам право создавать в медучреждениях боксы для приема детей возрастом до четырех недель. Осенью 2020 года профильный комитет Госдумы отклонил проект закона, посчитав его «вредным» в первоначальной версии.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

СМИ сообщили о прекращении работы WhatsApp на некоторых моделях смартфонов
СМИ сообщили о прекращении работы WhatsApp на некоторых моделях
Burger King пришлось извиняться за праздничный твит "Место женщин — на кухне"
Burger King пришлось извиняться за праздничный твит "Место женщин —
Министр строительства заявил о нехватке 1,2 млн строителей в России
Министр строительства заявил о нехватке 1,2 млн строителей в России
Cкунса-бабника из "Луни Тюнз" вырезали из сиквела "Космического джема"
Cкунса-бабника из "Луни Тюнз" вырезали из сиквела "Космического джема"
В сети появился слив интима, которым шантажируют Викторию Боню
В сети появился слив интима, которым шантажируют Викторию Боню
Девушка, с которой Павел Мамаев изменял жене, беременна
Девушка, с которой Павел Мамаев изменял жене, беременна
Полина Гагарина рассказала о своем жутком падении на сцене
Полина Гагарина рассказала о своем жутком падении на сцене
Под Херсоном третий день ищут пропавшую 7-летнюю девочку: что об этом известно
Под Херсоном третий день ищут пропавшую 7-летнюю девочку: что об этом
"Притормозит". Аналитик об экспорте продовольствия и ценах внутри страны
"Притормозит". Аналитик об экспорте продовольствия и ценах внутри
МИД прокомментировал решение турецкого суда по делу об убийстве Карлова
МИД прокомментировал решение турецкого суда по делу об убийстве
Пандемия повлияла на психику порнозвезд
Пандемия повлияла на психику порнозвезд
Бывший возлюбленный Бузовой назвал пример преданной девушки
Бывший возлюбленный Бузовой назвал пример преданной девушки

Топ на сегодня

США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от COVID-19
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения с Москвой
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения
В ООН предсказали дату уравнивания числа мужчин и женщин во главе государств
В ООН предсказали дату уравнивания числа мужчин и женщин во главе
Россиянин жестоко убил своего пятилетнего сына в подъезде
Россиянин жестоко убил своего пятилетнего сына в подъезде

Еще по теме

Регионы могут получить право открывать беби-боксы
Пушкина уверена, что беби-боксы спасут множество детских жизней
В Минздраве увидели в беби-боксах террористическую угрозу
Эксперты считают, что установку беби-боксов не стоит отдавать на откуп регионам