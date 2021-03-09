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В Хабаровском крае стартует проект «Меню возможностей»

В Хабаровском крае стартует проект «Меню возможностей»

В Хабаровском крае молодежное движение «16:35. Время молодых» запускает новый сезон проекта «Меню возможностей» для студентов профессиональных образовательных организаций, сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Для них подготовлен образовательный блок, объединяющий четыре экспресс-курса: «Развитие карьеры», «Гражданская патриотика», «Студенческое самоуправление» и «Молодежное предпринимательство». По каждому направлению есть обучающие видеоролики, проверочные задания и итоговые тесты. Обучение проводится с 15 марта по 15 мая.

Студенты, прошедшие экспресс-курсы или готовые сразу перейти к основному блоку, могут выбрать образовательный курс по семи направлениям воспитательной деятельности: «Культура», «Здоровье», «Карьера», «Экология», «Бизнес», «Самоуправление», «Гражданская патриотика».

Это комплекс очных и заочных обучающих мероприятий, которые будут анонсироваться ежемесячно в аккаунте движения «16:35. Время молодых» в Instagram.

Курс «Культура» стартует уже 13 марта. Реализация этого образовательного блока продлится 20 декабря.

Активные участники проекта получат возможность поехать на краевой молодежный форум «Инсайт» в сентябре 2021 года.

Общество

По материалам: edu.ru
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