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В Якутии объемы добычи угля вырастут почти до 40 миллионов тонн

В Якутии объемы добычи угля вырастут почти до 40 миллионов тонн
Объемы добычи угля в Якутии за 2021 год вырастут почти до 40 миллионов тонн, сообщает пресс-служба министерства промышленности и геологии региона.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по развитию восточного участка Байкало-Амурской магистрали.

По данным властей Якутии, численность занятых в угольной отрасли республики в 2024 году вырастет в 2 раза - до 21 тысячи человек, а налоговые поступления – в 6 раз, до 40 миллиардов рублей.

"С 2010 года добыча угля в Якутии выросла в 2 раза и составляет 20 миллионов тонн. За 2021 год объёмы также возрастут вдвое – до 39 миллионов. К 2024 году планируется выйти (на уровень) до 80 миллионов тонн", - рассказали в минпромгеологии республики.

Экономика

По материалам: ria.ru
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