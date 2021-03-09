В Якутии объемы добычи угля вырастут почти до 40 миллионов тонн

Влада Некрасова

Объемы добычи угля в Якутии за 2021 год вырастут почти до 40 миллионов тонн, сообщает пресс-служба министерства промышленности и геологии региона.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по развитию восточного участка Байкало-Амурской магистрали.

По данным властей Якутии, численность занятых в угольной отрасли республики в 2024 году вырастет в 2 раза - до 21 тысячи человек, а налоговые поступления – в 6 раз, до 40 миллиардов рублей.

"С 2010 года добыча угля в Якутии выросла в 2 раза и составляет 20 миллионов тонн. За 2021 год объёмы также возрастут вдвое – до 39 миллионов. К 2024 году планируется выйти (на уровень) до 80 миллионов тонн", - рассказали в минпромгеологии республики.