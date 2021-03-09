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В Кремле опровергли обвинения в дезинформации о британской вакцине

В Кремле опровергли обвинения в дезинформации о британской вакцине
Россия никогда не участвовала и не собирается участвовать в какой-либо кампанейщине против любой из вакцин от коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее газета Times выпустила материал, в котором утверждается, что Россия якобы ведет дезинформацию в отношении британской оксфордской вакцины от коронавируса, в основном в странах, куда планируется продавать российскую вакцину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обвинения в адрес России в дезинформации о британской вакцине, и отметил, что дезинформаторы сидят в целом ряде стран, в том числе в Великобритании.

В мире

По материалам: ria.ru
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