В Кремле опровергли обвинения в дезинформации о британской вакцине
Сегодня, 14:05 Лидия Мартынова
Россия никогда не участвовала и не собирается участвовать в какой-либо кампанейщине против любой из вакцин от коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее газета Times выпустила материал, в котором утверждается, что Россия якобы ведет дезинформацию в отношении британской оксфордской вакцины от коронавируса, в основном в странах, куда планируется продавать российскую вакцину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обвинения в адрес России в дезинформации о британской вакцине, и отметил, что дезинформаторы сидят в целом ряде стран, в том числе в Великобритании.
По материалам: ria.ru