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В Кремле раскрыли любимые блины лидеров СССР

В Кремле раскрыли любимые блины лидеров СССРФото: pixabay.com

Советские лидеры Иосиф Сталин, Леонид Брежнев и Михаил Горбачев любили блины. На Масленицу в Кремле всегда готовят это блюдо и подают его с рыбой и икрой, а также медом и сметаной. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказал кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.

Так, Сталин предпочитал блины с вареньем из грецких орехов и кизила — их подавала бабушка шеф-повара, работавшая поваром на даче советского вождя. Брежневу нравились сдобные блины на дрожжах — толстые и «ноздрястые». «Любил он их есть с черной икоркой, под "Зубровочку"», — раскрыл его предпочтения Галкин, который успел поработать с ним пару лет. Горбачев же заказывал тонкие блины с топленым маслом и сметаной и ел их с икрой и семгой. Для него везли лучшую рыбу из Мурманска, добавил он.

Галкин также поделился любимым рецептом блинов. Он посоветовал смешивать воду и теплое молоко в равной пропорции. Дрожжи следует брать живые и замешать их с теплой водой и сахаром. Мука должна быть высшего сорта, а перед приготовлением теста ее надо просеять — это позволит сделать блины пышными. Мука смешивается с разбавленным молоком, затем все взбивается, и в тесто добавляются соль, сахар и разведенные дрожжи.

«Чем гуще тесто, тем толще блины. Кто-то любит блины "оладушками" — такие едят американцы и канадцы. К толстым блинам при выпечке надо добавлять побольше масла: они его впитывают. Для тоненьких блинчиков консистенция теста должна быть как у кефира», — поделился шеф-повар Кремля. Он порекомендовал добавлять пару столовых ложек теплого топленого масла в тесто.

В 2021 году Масленичная неделя отмечается с 8 по 14 марта.

Ранее Галкин рассказал, что советские лидеры любили гречневую кашу. Так, Горбачев ежедневно завтракал гречкой. «Он мог есть ее и с молоком, и с маслом — и с топленым, и со сливочным», — отметил шеф-повар. Между тем Ельцин предпочитал гречневую кашу в качестве гарнира для мясных блюд, так как был «мясоедом».

Россия

По материалам: lenta.ru
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