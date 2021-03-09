В Москве COVID-прирост стал минимальным с конца сентября

Вадим Карасев

Прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией в Москве стал минимальным с конца сентября – согласно данным оперативного штаба, за прошедшие сутки COVID-19 подтвержден у 1066 человек.

Столичные медики привели также другие сводные цифры по коронавирусу за день: выздоровели 1027 пациентов (за весь период – 913 173 человека), скончались 49 жителей столицы (за весь период 15 496).

Падение числа заболевших в Москве наблюдается с 12 февраля. Все дни после этого, кроме 1 и 4 марта, в городе фиксировали менее чем по 2 тысяч случаев инфицирования, при этом еще в января этот показатель мог превышать 5000.

Как сообщал NEWSTES, в российской столице уже вакцинировались от коронавирусной инфекции свыше 700 тысяч человек. Каждый день прививку делают в среднем от 10 до 15 тысяч москвичей.

Получить прививку можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, работающих ежедневно с 08:00 до 20:00, или в частных медцентрах.

Также для столичных жителей доступны услуги выездных бригад. Они принимают в ГУМе, ВДНХ, театре "Геликон-опера", фуд-молле "Депо", во флагманском офисе "Мои Документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити" и торговых центрах "Европейский", "Гагаринский" и "Ривьера". Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.