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В Москве для педагогов пройдет семинар по финансовой и бюджетной грамотности школьников

В Москве для педагогов пройдет семинар по финансовой и бюджетной грамотности школьников

Департамент финансов Москвы проведет 16 марта обучающий семинар для учителей, которые преподают в школах экономику и обществознание, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Главной темой занятия станет применение современных технологий для повышения финансовой грамотности учащихся.

«Для столичных педагогов мы презентуем современные информационно-методические разработки, посвященные вопросам организации бюджетного процесса и финансовой грамотности в Москве. Обсудим не только совершенствование теоретической подготовки учащихся, но и возможность применения полученных знаний на практике», – сообщил первый заместитель руководителя Департамента финансов города Москвы Григорий Лалаев.

Эксперты Министерства финансов Российской Федерации и Научно-исследовательского финансового института при нем, а также столичных Департамента финансов и Департамента образования и науки расскажут о развитии финансового просвещения и использовании современных образовательных технологий для изучения финансовой грамотности в школах.

Семинар пройдет в онлайн-формате на платформе Московского городского университета управления Правительства Москвы.
 

Общество

По материалам: edu.ru
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