В Москве прошел VII городской форум кадетского образования «Честь имею служить Отчизне!»

Алексей Вольцев

В Москве прошел VII городской форум кадетского образования «Честь имею служить Отчизне!», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Мероприятие традиционно проводится Московским центром «Патриот.Спорт». В этом году форум впервые состоялся на открытом катке «Южный полюс» спортивного комплекса «Лужники».

В рамках форума прошла торжественная церемония награждения кадет за особые успехи в учебе, спорте и профессиональной подготовке. В ней приняли участие заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Антон Молев и председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.

«Сегодняшний кадетский форум – это праздник доблести, чести и наступающей весны. Сейчас в московских школах обучаются 25 тысяч кадет, а площадками проекта стали уже 249 образовательных организаций города. Здорово, что ежегодно кадеты-семиклассники становятся частью большой кадетской семьи. Думаю, что уже сейчас они понимают, что служение Родине – высокая честь и ответственность», – отметил заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Антон Молев.

В форуме приняли участие 2 тысячи человек. В числе почетных гостей были герои России, офицеры, депутаты Московской городской Думы, директора столичных школ, представители Московского городского совета ветеранов и других общественных организаций.

«Проведение ежегодного кадетского форума – большая честь для нас, и мы ждали этого события не меньше самих участников. Московский центр «Патриот.Спорт» является координатором кадетского движения в столице. Кадеты – наша гордость и честь, хранители славных традиций прошлого и созидатели светлого будущего нашей страны. Кадетское братство воспитывает и объединяет ребят. В этом учебном году в его ряды вступили 6,5 тысячи семиклассников, 1,5 тысячи из которых вышли сегодня на лед. Уверен, что каждый из них станет достойным гражданином своей страны», – сообщил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Благодарственные письма от мэра Москвы Сергея Собянина получили шесть кадет. Так, Александр Чагин, Виктория Фатахова и Степан Шевцов из школы № 709 победили в национальном чемпионате «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills в компетенции «Спасательные работы». Учащийся кадетской школы-интерната № 1 Марк Петров совершил героический поступок: помог полиции задержать подозреваемых в преступлении. А кадет школы № 630 Савелий Дроздов принял участие в кругосветной экспедиции «Паруса мира» на учебно-парусном судне «Паллада» в честь 200-летия со дня открытия Антарктиды. Анастасия Цыганова из школы № 709 завоевала золотую медаль на третьих зимних юношеских Олимпийских играх и стала победителем первенства России по скелетону.

«Кадетство – лучшая школа для будущих офицеров и патриотов. Здесь закладываются основы настоящей дружбы, человеческих ценностей, любви к своей стране. Кадеты – гордость столицы, надежда и элита России. Мы вручаем заслуженные награды города, благодарственные письма мэра Москвы тем, кто показал высокие результаты в учебе, спорте, общественной жизни. Кадеты, будьте достойны своих дедов и прадедов!» – сказал председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.