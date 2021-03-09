Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Москве прошел VII городской форум кадетского образования «Честь имею служить Отчизне!»

В Москве прошел VII городской форум кадетского образования «Честь имею служить Отчизне!»

В Москве прошел VII городской форум кадетского образования «Честь имею служить Отчизне!»

В Москве прошел VII городской форум кадетского образования «Честь имею служить Отчизне!», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Мероприятие традиционно проводится Московским центром «Патриот.Спорт». В этом году форум впервые состоялся на открытом катке «Южный полюс» спортивного комплекса «Лужники».

В рамках форума прошла торжественная церемония награждения кадет за особые успехи в учебе, спорте и профессиональной подготовке. В ней приняли участие заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Антон Молев и председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.

«Сегодняшний кадетский форум – это праздник доблести, чести и наступающей весны. Сейчас в московских школах обучаются 25 тысяч кадет, а площадками проекта стали уже 249 образовательных организаций города. Здорово, что ежегодно кадеты-семиклассники становятся частью большой кадетской семьи. Думаю, что уже сейчас они понимают, что служение Родине – высокая честь и ответственность», – отметил заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Антон Молев.

В форуме приняли участие 2 тысячи человек. В числе почетных гостей были герои России, офицеры, депутаты Московской городской Думы, директора столичных школ, представители Московского городского совета ветеранов и других общественных организаций.

«Проведение ежегодного кадетского форума – большая честь для нас, и мы ждали этого события не меньше самих участников. Московский центр «Патриот.Спорт» является координатором кадетского движения в столице. Кадеты – наша гордость и честь, хранители славных традиций прошлого и созидатели светлого будущего нашей страны. Кадетское братство воспитывает и объединяет ребят. В этом учебном году в его ряды вступили 6,5 тысячи семиклассников, 1,5 тысячи из которых вышли сегодня на лед. Уверен, что каждый из них станет достойным гражданином своей страны», – сообщил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Благодарственные письма от мэра Москвы Сергея Собянина получили шесть кадет. Так, Александр Чагин, Виктория Фатахова и Степан Шевцов из школы № 709 победили в национальном чемпионате «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills в компетенции «Спасательные работы». Учащийся кадетской школы-интерната № 1 Марк Петров совершил героический поступок: помог полиции задержать подозреваемых в преступлении. А кадет школы № 630 Савелий Дроздов принял участие в кругосветной экспедиции «Паруса мира» на учебно-парусном судне «Паллада» в честь 200-летия со дня открытия Антарктиды. Анастасия Цыганова из школы № 709 завоевала золотую медаль на третьих зимних юношеских Олимпийских играх и стала победителем первенства России по скелетону.

«Кадетство – лучшая школа для будущих офицеров и патриотов. Здесь закладываются основы настоящей дружбы, человеческих ценностей, любви к своей стране. Кадеты – гордость столицы, надежда и элита России. Мы вручаем заслуженные награды города, благодарственные письма мэра Москвы тем, кто показал высокие результаты в учебе, спорте, общественной жизни. Кадеты, будьте достойны своих дедов и прадедов!» – сказал председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.

Общество

По материалам: edu.ru
Заказать крауд

Последние новости

Роман Гриценко и Лиза Триандафилиди больше не скрывают свой роман
Роман Гриценко и Лиза Триандафилиди больше не скрывают свой роман
Воспитателю года из Краснодарского края подарят квартиру
Воспитателю года из Краснодарского края подарят квартиру
В Волгограде создан новый диссертационный совет по педагогическим наукам
В Волгограде создан новый диссертационный совет по педагогическим
В Оренбургской области откроется центр поддержки одаренных детей
В Оренбургской области откроется центр поддержки одаренных детей
Худрук «Бурановских бабушек» оценила победу Manizha в отборе на «Евровидение»
Худрук «Бурановских бабушек» оценила победу Manizha в отборе на
Ирина Алферова раскритиковала движение #MeToo
Ирина Алферова раскритиковала движение #MeToo
Звезда «Ворониных» высказался против эмансипации женщин
Звезда «Ворониных» высказался против эмансипации женщин
Песков назвал единственное ограничение на губернаторских выборах
Песков назвал единственное ограничение на губернаторских выборах
В Кремле опровергли обвинения в дезинформации о британской вакцине
В Кремле опровергли обвинения в дезинформации о британской вакцине
От рака умерла писательница Татьяна Полякова
От рака умерла писательница Татьяна Полякова
Финал конкурса «Ученик года Бурятии – 2021» пройдет в апреле
Финал конкурса «Ученик года Бурятии – 2021» пройдет в апреле
В Хабаровском крае стартует проект «Меню возможностей»
В Хабаровском крае стартует проект «Меню возможностей»

Топ на сегодня

США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от COVID-19
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Европу
"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Европу
Захарова: соцсети не должны запрещать политический контент перед выборами
Захарова: соцсети не должны запрещать политический контент перед
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения с Москвой
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения

Еще по теме

Путин отметил динамичность развития кадетского движения в России
В Москве на Городской конкурс лучших воспитательных практик представили более 1 тысячи проектов
В Москве пройдет онлайн-фестиваль талантов «Кадетская звездочка»
В Москве 22 декабря стартует образовательный проект «Историческое путешествие в Музее Победы»