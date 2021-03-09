В Оренбургской области откроется центр поддержки одаренных детей

Анастасия Иванова

В Оренбургской области будет создан центр выявления и поддержки одаренных детей по типу Образовательного центра «Сириус». Соответствующее соглашение было подписано еще в 2019 году руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой и губернатором Оренбургской области Денисом Паслером, сообщает пресс-службы Министерства образования региона.

Центр будет открыт как структурное подразделение губернаторского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Оренбуржья.

В первый год работы центр должен будет провести не менее 40 мероприятий по выявлению одаренных школьников. Охват составит более 10% школьников 5–11-х классов. В образовательных сменах примут участие около 1000 ребят.

Кроме этого, в качестве сопровождения одаренных школьников центр будет вести кружковую работу, дистанционные занятия. В перспективе филиалы центра будут открыты в удаленных районах области.

Оборудование центра будет осуществляться за счет субсидии из федерального бюджета и регионального софинансирования.

Для работы с одаренными детьми приглашены ведущие педагоги, преподаватели высшей школы, ученые, деятели культуры, выдающиеся спортсмены и тренеры Оренбургской области. Планируется заключение партнерских соглашений с ведущими вузами области, научными организациями, учреждениями культуры и спортивными федерациями.