В Республике Бурятия построена школа на 450 мест в рамках нацпроекта «Образование»

Алексей Вольцев

В посёлке Нижние Тальцы Заиграевского района Республики Бурятия готова принять учеников новая современная школа на 450 мест, построенная в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

Новое здание состоит из шести блоков и включает два этажа для начальных классов с восемью учебными кабинетами и двумя игровыми комнатами, спортивный зал, актовый зал с помещениями для хранения музыкальных инструментов и костюмов, библиотеку, информационный центр, читальный зал на 30 человек. В том числе оборудованы кабинеты психолога, социального педагога, для занятий по предмету «Технология», а также кабинеты бурятского и иностранных языков. На всех этажах школы есть просторные зоны отдыха.

Строительство нового учебного заведения является частью системной работы по ликвидации обучения в три смены в регионе.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в Центре детского творчества села Сосново-Озёрское Еравнинского района республики появились дополнительные места ещё для 270 детей. В центре ведётся обучение основам робототехники, 3D-печати и 3D-моделирования, ребята учатся делать мыло ручной работы.

В 2021 году в рамках нацпроекта «Образование» в Республике Бурятия планируется построить четыре школы с двухсменным обучением на 2,3 тысячи мест.

Минпросвещения России уделяет особое внимание строительству и современному оснащению школ в рамках нацпроекта «Образование». В 2021 году стартовал масштабный четырёхлетний проект по возведению 1910 школ на 1 млн 200 тысяч новых мест.