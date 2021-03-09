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В Роспотребнадзоре предупредили об опасности свежей зелени

В Роспотребнадзоре предупредили об опасности свежей зелениФото: Pixabay

Начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева в интервью радио Sputnik предупредила об опасности свежей зелени.

По ее словам, проблемы могут возникнуть из-за несоответствия требованиям по санитарно-химическим показателям, возможно также появление паразитов в этой продукции. Эксперт заявила, что в прошлом году в России 1,1 процента продукции не соответствовали требованиям, и прежде всего несоответствие отмечалось по повышенному содержанию нитратов.

Раева отметила, что если зелень выращивается в необорудованных теплицах, где не соблюдаются требования безопасности, то в этой зелени могут обнаруживаться яйца гельминтов, которые, попадая в организм, могут вызвать заболевания. Среди таких недугов — гельминтоз и аскоридоз. «В прошлом году 0,3 процента исследованных образцов содержали яйца гельминтов, а это уже серьезная опасность для жизни и здоровья», — сказала она.

Кроме того, в прошлом году 2,2 процента исследованных проб не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям, в основном это относится к нарезанной зелени. «Зачастую ее просто достают из пакета и употребляют, но мы рекомендуем эту зелень подвергать дополнительной обработке», — сказала специалист Роспотребнадзора.

Также она отметила, что употреблять зелень в зелени в пределах 100-150 граммов в день полезно, если у человека нет индивидуальной непереносимости или серьезных хронических заболеваний. Однако зелень дает большую нагрузку на поджелудочную железу и кишечник. «У кого есть такие проблемы, комок зелени может вызвать расширение ампулы прямой кишки», — сказала она.

Ранее врач-терапевт, диетолог Екатерина Бурляева заявила, что сырые овощи противопоказано употреблять в пищу людям с эрозивной или язвенной болезнями желудочно-кишечного тракта в период обострения. Бурляева подчеркнула, что в сырых овощах действительно содержатся полезные вещества, которые могут разрушаться при приготовлении. Однако в некоторых продуктах они усваиваются лучше в приготовленном виде.

Россия

По материалам: lenta.ru
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