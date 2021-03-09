В России предложили ограничить рекламу фастфуда

Влада Некрасова

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин направил в Министерство здравоохранения письмо с предложением ограничить рекламу фастфуда в России, сообщил RT.

Петунин призвал запретить рекламу таких заведений в печатных СМИ, интернете, на наружных уличных конструкциях, а также на телевидении и радио с 08:00 до 23:00 часов.

Он напомнил, что рестораны быстрого питания в стране имеют право использовать все рекламные инструменты для продвижения продукции — это, по его мнению, превратило посещение таких заведений в "стиль жизни" для многих россиян.

Автор инициативы отметил, что эксперты в области здравоохранения постоянно предупреждают о вреде фастфуда и серьезных последствиях для здоровья, а ряд зарубежных стран предприняли меры для снижения числа любителей ресторанов быстрого питания.