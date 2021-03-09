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В России упростили досрочный выход на пенсию по нескольким профессиям

В России упростили досрочный выход на пенсию по нескольким профессиямФото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»

В России упростили досрочный выход на пенсию для нескольких профессий, таких как учителя, врачи, летчики и пожарные. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В их стаж включат периоды обучения и дополнительного образования. В это время за сотрудниками должны сохраняться рабочие места и зарплата, а работодатели обязаны отчислять за них взносы на пенсионное страхование, подчеркнули в кабмине.

Раньше в стаж врачей и учителей засчитывалось только время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин опроверг информацию о возможном повышении пенсионного возраста в России. Он подчеркнул, что данный вопрос в настоящее время не рассматривается и в повестке его нет, а распространившиеся ранее заявления не имеют под собой никаких оснований.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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