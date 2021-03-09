В России увеличили штрафы за незаконную агитацию на выборах

Лидия Мартынова

Президент России Владимир Путин подписал закон о существенном увеличении штрафов за незаконную агитацию, максимальная санкция составит до 500 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Авторами инициативы стали депутаты вместе с главами думских комитетов - по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой и по информационной политике Александром Хинштейном.

Согласно документу, предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне агитационного периода, установленного законодательством о выборах и референдумах, либо в местах, где ее проведение запрещено, изготовление агитационных материалов с нарушениями закона о выборах, а также их размещение в местах или на объектах без разрешения собственников или владельцев будет грозить штрафом для граждан в размере от 5 до 20 тысяч рублей (было от 1 до 1,5 тысячи), для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч (было от 2 до 5 тысяч), для юрлиц - от 100 до 500 тысяч (было от 20 до 100 тысяч).