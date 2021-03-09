В России ввели постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги

Влада Некрасова

Правительство РФ вводит постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги, и если анализ ситуации покажет существенное ускорение повышения стоимости или риски подорожания, профильные ведомства будут готовить предложения по возможным мерам реагирования, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

"В России вводится постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Такое решение утверждено правительством. Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен", - говорится в сообщении.

Мониторингом и оценкой динамики цен будет заниматься Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой. "При обнаружении тенденции к ускоренному росту цен, заметно превышающему инфляцию, или рисков существенного подорожания информация будет направляться в профильные министерства и ведомства для последующего представления в правительство предложений по возможным мерам экономического реагирования", - добавляет пресс-служба правительства.

Михаил Мишустин, закрепляет за министерствами и ведомствами группы товаров и услуг, за которые они назначаются ответственными.