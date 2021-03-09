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В России вводят постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги

В России вводят постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги

Правительство России будет постоянно мониторить цены на потребительские товары и услуги, закрепив за ведомствами их конкретный перечень, стоимость которых они должны отслеживать. В случае ускоренного роста цен или рисков подорожания чиновников обяжут предлагать меры экономического реагирования.

"Мониторингом и оценкой динамики цен займется Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой. Если в ходе мониторинга будет обнаружена тенденция к ускоренному росту цен, заметно превышающему инфляцию, или выявлены риски существенного подорожания, то об этом будут уведомляться профильные министерства и ведомства. Они также должны будут подготовить и представить правительству предложения "по возможным мерам экономического реагирования", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Это должно помочь наладить системный анализ ситуации на рынке, быстро спрогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принять меры для сдерживания роста цен. Так, за Минсельхозом закрепят продукты питания, за Росалкогольрегулированием - спиртное, за Минпромторгом непродовольственные товары. Минздрав станет отвечать за медицинские изделия и лекарства, медицинские и санаторно-оздоровительные услуги. Ответственным за стоимость бензина назначено Минэнерго, за пассажирскими перевозками воздушным, железнодорожным, автомобильным (кроме такси) транспортом, а также городским наземным электротранспортом проследит Минтранс. В ведении Ростуризма окажутся гостиницы на внутреннем рынке, а Минкультуры будет смотреть за ситуацией в подведомственных учреждениях культуры.

Ранее NEWSTES писал, что производители временно заморозят цены на мясо птицы.

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По материалам: uposters.ru
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