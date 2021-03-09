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В России за сутки умерли 336 пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерли 336 пациентов с коронавирусомФото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

В России за сутки скончались 336 пациентов с коронавирусом. С начала эпидемии погибли 89 809 жителей в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве умерли 49 человек, в Петербурге — 42 зараженных, в Московской области — 31 инфицированный.

За прошедшие 24 часа в целом по России вирус выявлен у 9445 человек. За время пандемии инфекция была подтверждена у 4,3 миллиона жителей страны. Более 3,9 миллиона уже поправились, в том числе 9931 — за последний день.

Самый большой показатель по суточной смертности от COVID-19 в 2021 году зафиксирован 21 января, тогда умерли 612 больных. Самые низкие цифры зарегистрированы 1 марта — 333 смерти.

Россия

По материалам: lenta.ru
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