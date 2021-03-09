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В России задумали ограничить рекламу фастфуда

В России задумали ограничить рекламу фастфудаФото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин задумал ограничить рекламу фастфуда в России. Содержание письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко публикует RT.

В обращении общественный деятель подчеркивает, что эксперты, в том числе из Всемирной организации здравоохранения, неоднократно указывали, что систематическое потребление фастфуда может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

В некоторых зарубежных странах для сокращения числа приверженцев ресторанов быстрого питания были введены ограничения на рекламу фастфуда.

Однако в России рестораны быстрого питания могут использовать любые рекламные инструменты для продвижения своей продукции. Благодаря этому регулярное посещение данных заведений стало своего рода стилем жизни для многих россиян.

Петунин попросил главу Минздрава полностью запретить рекламу фастфуда в печатных СМИ, интернете, на наружных уличных конструкциях, предназначенных для размещения рекламы, а также рекламу фастфуда на телевидении и радио с 08:00 до 23:00 часов.

В сентябре прошлого года ООН предсказала новую «глобальную пандемию». Как считает организация, здоровая пища становится недоступной для миллионов людей, что может усугубить проблему ожирения во всем мире. Если не предпринять меры, то расходы на здравоохранение во всем мире в следующем десятилетии превысят 1,3 триллиона долларов в год, предупреждают эксперты. Здоровая и питательная пища уже стала недоступна для трех миллиардов человек. Пандемия коронавируса привела к обеднению людей во всем мире, они ищут способы сэкономить на еде, выбирая фастфуд.

Россия

По материалам: lenta.ru
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