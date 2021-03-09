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В России захотели запретить алкоголикам становиться руководителями

В России захотели запретить алкоголикам становиться руководителямиФото: Pixabay.com

В России захотели запретить людям, страдающим алкогольной зависимостью, занимать руководящие позиции. Соответствующую инициативу выдвинул зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, в скором времени он намерен направить ее в Министерство труда и кабмин, передает News.ru.

Он подчеркнул, что от работоспособности руководителя зависит жизнь коллектива. Однако человек, который не может эффективно работать и постоянно страдает от похмелья, этого обеспечить не способен.

«Следует ужесточить контроль над руководящим звеном в плане контроля за пристрастием к выпивке. Как при приеме на работу, так и при исполнении обязанностей: проводить не формальный, а строгий медосмотр не реже двух раз в год и следить за соблюдением всех норм профессионального поведения», — сказал Петров.

По словам чиновника, соответствующие поправки нужно внести в трудовое законодательство. Он также добавил, что предположения о заболевании руководителя должны становиться поводом для принудительного лечения, а систематическое пьянство — причиной для увольнения.

Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что в России алкоголизм формируется на протяжении нескольких лет, но его пик приходится в среднем на возраст от 30 до 50 лет.

Россия

По материалам: lenta.ru
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