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В России заморозят цены на мясо птицы

В России заморозят цены на мясо птицыФото: Pixabay.com

Российские производители мяса птицы и ретейлеры заключили соглашение, по которому производители временно заморозят оптовые цены и установят уровень продаж не ниже, чем в прошлом году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Так, срок действия неформального договора рассчитан на три недели. В соглашении приняли участие Национальный союз птицеводов («Черкизово», «Продо», ГАП «Ресурс») и Ассоциация компаний розничной торговли (Х5 Retail Group, «Магнит», «Ашан»). Цена за килограмм тушки цыпленка была зафиксирована на уровне 145 рублей.

Отмечается, что подобные меры были приняты из-за роста спроса на бройлера на фоне сокращения производства. Так, за начало 2021 года покупательный интерес к мясу птицы возрос на 10-20 процентов, при этом производство снизилось на 6,4 процента вследствие роста цен на яйца, перебоев с поставками, птичьего гриппа и других факторов.

По данным одного из источников газеты, из-за нехватки сырья мясокомбинаты будут закупать более дорогое мясо и снижать выпуск продукции низкой ценовой категории.

От договора открестились в Национальном союзе птицеводов, а в торговых сетях, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минпромторге не стали комментировать ситуацию. В Минсельхозе при этом отметили, что информацию о соглашении не получали, однако подтвердили наличие дисбаланса между спросом и предложением.

Ранее российские птицеводы пожаловались на нехватку инкубационных яиц, что может привести к сокращению производства и росту цен на готовую продукцию. Она связана со вспышками птичьего гриппа в ряде стран, а также с удорожанием кормов и лизина.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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