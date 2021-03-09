В сети появился слив интима, которым шантажируют Викторию Боню

Алексей Вольцев

Сколько раз знаменитости попадали в неприятные ситуации со сливом своих интимных видео. Однако чужие ошибки никого не учат, и многие продолжают не только хранить откровенные кадры в своем телефоне, но и посылать их остальным. За это артисты и продолжаю расплачиваться.

Телеведущая Виктория Боня на днях записала видео, на котором рассказала, что ее шантажируют и вот-вот сольют ее частные фотографии и переписки. По словам девушки, злоумышленники завладели ее старым телефоном и требуют с неё миллионы рублей, которых у неё нет.

«Шантаж — уголовно наказуемое дело», — заявила телеведущая.

К слову, Боня отметила, что не хранит у себя в телефоне слишком развратные кадры, но не хотела бы, чтобы частные фотографии и переписки кто-то увидел. В сети уже появились те самые снимки из личного архива. Telegram-канал «Черный YOBAJUR» выложил снимки к себе.

Глядя на фотографии создаётся впечатление, что их тщательно отобрала и слила сама же Виктория Боня. Неужели телеведущая решила так поднять себе рейтинг и словить хайп?