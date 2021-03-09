В сети захейтели любовницу Давы и предупредили ее о проблемах из-за Бузовой

Лидия Мартынова

Вчера телеведущая Ольга Бузова рассекретила любовницу своего экс-возлюбленного Давида Манукяна. У себя в Instagram девушка опубликовала довольно провокационную запись. Она заявила, что партнерша Давы по проекту «Танцы со звездами» Дарья Палей спала с Манукяном.

«Как циклично. Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами, меня блокируют», — завила вчера Бузова.

Правда, через некоторое время Ольга удалила эту скандальную запись. Но Интернет все помнит. Поклонники уже начали обсуждать ситуацию в сети. Они встали на сторону Бузовой и начали советовать не обращать внимание на таких людей. Кроме того, поклонники теледивы начали хейтить Дарью, желать ей зла и советовать включить рассудок.

«Как ни стыдно, чужого мужика соблазнять», «Не завидую я вам. Хейта много еще будет, так как история эта не закончена», «Держитесь, оскорблений в свой адрес вы получите еще много», — предупредили Дарью Палей пользователи сети.

Отметим, что танцовщица замужем и растит годовалого ребенка. Но несмотря на это, ее обвиняют в измене и соблазнении чужих мужчин.