В сети жестоко хейтят победительницу национального отбора Манижу: «Переизбрать!Такое дерьмище песня!»

Влада Некрасова

Вчера Манижа боролась за возможность представить нашу страну на Евровидении с двумя другими конкурсантами. Согласно результатам национального голосования, именно она поедет на международный конкурс в Роттердам защищать честь России, однако, практически 80% комментаторов из социальных сетей ополчились на девушку, заявляя, что с такими исполнителями «лучше было бы вовсе отказаться от участия, чем испытывать испанский стыд».

«Капец нашли кого выбрать 90 процентов России незнает кто это», «Такое дерьмище песня, мой шок в шоке», «Нормального места России на Евровидении в этом году нам не видать…..», «Песня, извините, редкостное… она даже на внутрироссийский хит не тянет( очень обидно, что наша страна опять будет в ж…» — заголосили нетизены, собравшие под своими сообщениями сотни лайков от других, поддержавших их пользователей.

Еще одной достаточно неприятной деталью оказался расизм. Некоторые россияне настолько были обозлены, что от страны поедет певица таджикского происхождения, что вылили хейт прямо на личной страничке победительницы в Instagram, разжигая национальные конфликты: «Знай, тебя никто не выбирал из РУССКИХ. Вас просто очень много развелось… и они все проголосовали… А Белов реально талантлив. Но не ты».