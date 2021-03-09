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В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения с Москвой

В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения с МосквойВладимир ДжабаровФото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на призыв бывшего посла Киева в США Валерия Чалого разорвать дипломатические отношения Украины с Россией, заявив, что дипотношения легко разорвать, но сложно восстановить. Его цитирует РБК.

Он напомнил Украине и о судьбе Грузии, которая, по словам Джабарова, уже не раз пыталась восстановить разорванные 12 лет назад отношения с Москвой.

Кроме того, Чалому ответила и официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Подобные заявления свидетельствуют о стремлении найти оправдание развязанной киевским режимом войны против собственного народа», — сказала дипломат.

Ранее Чалый призвал готовиться к разрыву дипломатических отношений с Россией. По его словам, Киев должен прекратить взаимодействие с агрессором. «Необходимо подготовить это решение и в случае дальнейших шагов немедленно его принимать», — заявил дипломат.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.

В мире

По материалам: lenta.ru
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