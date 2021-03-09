Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В США начали готовить еще один импичмент

В США начали готовить еще один импичментЭндрю КуомоФото: Seth Wenig / Reuters

В США начали подготовку к еще одному импичменту. Республиканцы в в законодательном собрании штата Нью-Йорк планируют внести резолюцию об импичменте губернатору штата Эндрю Куомо. Об этом сообщает ТАСС.

Так, политика обвиняют в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах, а также в «утрате доверия». «Чтобы руководить этим великим штатом на посту губернатора, необходимы доверие и авторитет. К сожалению, мы сейчас ощущаем, что он это потерял и неспособен руководит», — сказал лидер республиканцев в нижней палате заксобрания Уилл Баркли.

При этом подчеркивается, что демократы, которые обладают большинством в заксобрании, несколько раз отклоняли предложения по импичменту.

К началу марта три женщины рассказали о случаях сексуальных домогательств со стороны Куомо. Они работали в администрации губернатора. Одна рассказала, что тот приставал к ней весной прошлого года, когда они были наедине в офисе. Другая бывшая советница Куомо заявила, что в 2017 году он предложил ей сыграть в карты на раздевание.

Эндрю Куомо — американский политический деятель, 56-й и ныне действующий губернатор штата Нью-Йорк. Ранее занимал пост министра жилищного строительства и городского развития США, затем — генерального прокурора Нью-Йорка. Является членом Демократической партии.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Все равно богиня! 55-летняя Марина Зудина не стесняется показать себя без макияжа
Все равно богиня! 55-летняя Марина Зудина не стесняется показать себя
«Пожалел, что вышел из тюрьмы»: скопинского маньяка загнобили земляки
«Пожалел, что вышел из тюрьмы»: скопинского маньяка загнобили земляки
Светлана Рожкова об отношении к браку Петросяна и Брухуновой и неизлечимой болезни
Светлана Рожкова об отношении к браку Петросяна и Брухуновой и
Состоящий из четырех слов первый в мире твит продадут за 2,5 миллиона долларов
Состоящий из четырех слов первый в мире твит продадут за 2,5 миллиона
В США назвали Лукашенко последним диктатором Европы
В США назвали Лукашенко последним диктатором Европы
В США начали готовить еще один импичмент
В США начали готовить еще один импичмент
Коллекторы назвали основные причины неплатежей россиян по кредитам
Коллекторы назвали основные причины неплатежей россиян по кредитам
Россиянам предрекли величавый уход зимы
Россиянам предрекли величавый уход зимы
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности свежей зелени
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности свежей зелени
Россиянам рассказали о следующих длинных выходных
Россиянам рассказали о следующих длинных выходных
Израиль отказался признавать применяемую Украиной вакцину
Израиль отказался признавать применяемую Украиной вакцину
Под резиденцию Зеленского в Конча-Заспе стянули Нацгвардию и полицию: что происходит
Под резиденцию Зеленского в Конча-Заспе стянули Нацгвардию и полицию:

Топ на сегодня

Российский врач назвал способ контролировать одно из опасных осложнений COVID-19
Российский врач назвал способ контролировать одно из опасных
Главный инфекционист США оценил рост заболеваемости COVID-19
Главный инфекционист США оценил рост заболеваемости COVID-19
Колокольцев заявил о необходимости разработки новой конвенции ООН
Колокольцев заявил о необходимости разработки новой конвенции ООН
Врачи оценили риск заразиться коронавирусом через цветы
Врачи оценили риск заразиться коронавирусом через цветы
Россияне стали реже звонить в банк, но чаще писать в чатах, показал опрос
Россияне стали реже звонить в банк, но чаще писать в чатах, показал

Еще по теме

Губернатора Нью-Йорка вновь обвинили в домогательствах
Телеведущий столкнулся с дилеммой после обвинений в адрес брата-губернатора
Губернатор Нью-Йорка предложил советнице сыграть в карты на раздевание
В Штате Нью-Йорк осужденным за секс-преступдения запретили играть в Pokemon GO