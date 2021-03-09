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В США назвали Лукашенко последним диктатором Европы

В США назвали Лукашенко последним диктатором ЕвропыАлександр ЛукашенкоФото: БелТА / РИА Новости

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко последним диктатором Европы. Об этом он заявил в понедельник, 8 марта, во время вручения ежегодных наград Госдепартамента за гражданское мужество женщинам из различных стран мира, в том числе члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Его речь доступна в Twitter-аккаунте ведомства.

Он напомнил, что Колесникова мобилизовала женщин по всей Белоруссии, чтобы протестовать против правления «последнего диктатора Европы» накануне выборов главы государства в стране.

Блинкен добавил, что в настоящее время оппозиционерка находится под стражей в Белоруссии. США продолжат призывать к ее немедленному освобождению, а также к освобождению всех политических заключенных в стране, заключил американский госсекретарь.

В феврале Лукашенко назвал Белоруссию островком безопасности в Европе. Тем не менее история учит Минск быть готовым ответить на любую провокацию. По словам главы государства, ни у одной страны нет такой охраны границы, как у Белоруссии.

В Белоруссии массовые протесты начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. Участники акций требуют отставки Лукашенко и проведения нового голосования. Выступления протестующих жестко подавляются милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками. Сам белорусский лидер утверждал, что за происходящим стоит Запад.

В мире

По материалам: lenta.ru
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