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В США потребовали объяснить отсутствие санкций по «Северному потоку-2»

В США потребовали объяснить отсутствие санкций по «Северному потоку-2»Фото: Anton Vaganov / Reuters

В США конгрессмены обратились к госсекретарю Энтони Блинкену, потребовав объяснить, почему вашингтонская администрация не ввела санкции в отношении ряда организаций, занимающихся строительством газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС.

Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (от штата Техас) и четыре его коллеги-однопартийца в своем послании выразили обеспокоенность в связи с отсутствием решения по санкциям со стороны администрации президента США Джо Байдена.

Ранее сенаторы призвали президента США Джо Байдена ввести санкции против компаний, принимающих участие в строительстве газопровода «Северный поток-2». В своем письме 40 сенаторов-республиканцев выразили обеспокоенность тем фактом, что администрация Байдена так и не ввела санкции в отношении судов и компаний, вовлеченных в строительство газопровода, тогда как вся информация о них есть в публичном доступе.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. Его должны были ввести в эксплуатацию еще в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций США. В Вашингтоне препятствуют строительству, поскольку американский сжиженный природный газ (СПГ) конкурирует с российским трубопроводным топливом за европейский рынок.

В мире

По материалам: lenta.ru
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