В Турции вынесли приговор по делу об убийстве российского посла

Вадим Карасев

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Суд в Турции вынес приговор по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает РИА Новости.

Так, пятеро проходивших по делу обвиняемых были оправданы. При этом шести фигурантам назначили наказание в виде реального тюремного заключения на срок от пяти до девяти лет. Кроме того, известно, что как минимум пятерых обвиняемых суд приговорил к пожизненному сроку, двоих из них — по статье о терроризме. Всего обвиняемыми по делу проходили 28 человек.

В настоящее время оглашение приговора продолжается.

В феврале суд Анкары не вынес приговор по делу об убийстве российского посла, назначив следующее заседание на 9 марта.

19 декабря 2016 года в турецкой столице был застрелен тогдашний российский посол в Анкаре Андрей Карлов. Нападение совершил бывший сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого тут же ликвидировали местные силы безопасности. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт. Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.