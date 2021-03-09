Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Турции вынесли приговор по делу об убийстве российского посла

В Турции вынесли приговор по делу об убийстве российского посла

В Турции вынесли приговор по делу об убийстве российского послаФото: Максим Блинов / РИА Новости

Суд в Турции вынес приговор по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает РИА Новости.

Так, пятеро проходивших по делу обвиняемых были оправданы. При этом шести фигурантам назначили наказание в виде реального тюремного заключения на срок от пяти до девяти лет. Кроме того, известно, что как минимум пятерых обвиняемых суд приговорил к пожизненному сроку, двоих из них — по статье о терроризме. Всего обвиняемыми по делу проходили 28 человек.

В настоящее время оглашение приговора продолжается.

В феврале суд Анкары не вынес приговор по делу об убийстве российского посла, назначив следующее заседание на 9 марта.

19 декабря 2016 года в турецкой столице был застрелен тогдашний российский посол в Анкаре Андрей Карлов. Нападение совершил бывший сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого тут же ликвидировали местные силы безопасности. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт. Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Это шанс! Появилась возможность купить аутфит BTS
Это шанс! Появилась возможность купить аутфит BTS
Это будет феерично! BTS выступят на GRAMMY Awards 2021!
Это будет феерично! BTS выступят на GRAMMY Awards 2021!
А как же Юля? Даня Милохин целует в губы своих подруг
А как же Юля? Даня Милохин целует в губы своих подруг
У Шмыгаля запретили работу общественного транспорта в «красной» зоне
У Шмыгаля запретили работу общественного транспорта в «красной» зоне
Куркума — польза и вред приправы для организма человека
Куркума — польза и вред приправы для организма человека
Что такое гороскоп совместимости по дате и году рождения?
Что такое гороскоп совместимости по дате и году рождения?
ЛНР заявила о прибытии в Донбасс иностранных инструкторов для солдат ВСУ
ЛНР заявила о прибытии в Донбасс иностранных инструкторов для солдат
В Турции вынесли приговор по делу об убийстве российского посла
В Турции вынесли приговор по делу об убийстве российского посла
Ложь школьницы привела к жестокому убийству учителя под Парижем
Ложь школьницы привела к жестокому убийству учителя под Парижем
Россия прокомментировала приговор по делу об убийстве посла Карлова в Турции
Россия прокомментировала приговор по делу об убийстве посла Карлова в
Мужчина преуменьшил заработок жены и был публично осмеян
Мужчина преуменьшил заработок жены и был публично осмеян
У Шустера рассказали, кто мешает министру Чернышову очистить строительную отрасль от коррупции
У Шустера рассказали, кто мешает министру Чернышову очистить

Топ на сегодня

США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от COVID-19
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения с Москвой
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения
В ООН предсказали дату уравнивания числа мужчин и женщин во главе государств
В ООН предсказали дату уравнивания числа мужчин и женщин во главе
Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл
Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл

Еще по теме

Россия прокомментировала приговор по делу об убийстве посла Карлова в Турции
Суд Турции не вынес приговор по делу об убийстве российского посла
Появились подробности суда по делу об убийстве российского посла в Турции
Прокуратура Турции требует оправдать обвиняемых в убийстве российского посла