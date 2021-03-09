В Волгограде создан новый диссертационный совет по педагогическим наукам

Алексей Вольцев

На базе Волгоградского государственного социально-педагогического университета открыт новый диссертационный совет. Он будет играть ключевую роль в системе подготовки научно-педагогических кадров юга России и Нижнего Поволжья, сообщает пресс-служба Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Диссертационный совет создан в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по ходатайству руководства ВГСПУ и Министерства просвещения Российской Федерации. В его состав вошли ученые, имеющие значительный опыт научно-педагогической работы и экспертизы научных работ. Возглавил диссертационный совет ректор ВГСПУ доктор педагогических наук, профессор Александр Коротков.

Новый диссертационный совет открыт по специальностям «общая педагогика, история педагогики и образования», «теория и методика профессионального образования».

«ВГСПУ был определен базой для работы диссертационного совета неслучайно: на протяжении более 50 лет здесь функционируют крупные научные педагогические школы, достижения которых широко известны в стране и успешно используются в массовой образовательной практике и научных исследованиях во многих регионах России, о чем свидетельствуют данные РИНЦ», – пояснили в пресс-службе вуза.

На базе ВГСПУ функционирует сеть научно-исследовательских педагогических лабораторий, где соискателям ученой степени будет оказана научно-методическая поддержка по подготовке диссертаций и предоставлена возможность апробации результатов исследования.