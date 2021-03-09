Вакцину "Спутник V" в Казахстане получили более 33 тысяч человек

Алексей Вольцев

Более 33 тысяч человек в Казахстане получили первый компонент вакцины "Спутник V", сообщило во вторник министерство здравоохранения республики.

С 1 февраля Казахстан начал вакцинацию медработников против коронавируса с использованием вакцины "Спутник V", которая произведена в России. В конце февраля в регионы началась отгрузка российской вакцины, произведенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. С 1 марта в республике началась вакцинация "Спутником V" педагогов и сотрудников правоохранительных органов. Со второго квартала этого года планируется подключить препарат казахстанского производства - QazCovid-in, который сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний.