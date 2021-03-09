Вассерман хочет участвовать в выборах в Госдуму

Анастасия Иванова

Журналист, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман сообщил РИА Новости, что рассматривает возможность участия в предстоящих выборах в Госдуму.

"Я действительно об этом думаю, но до выборов еще достаточно много времени, чтобы мне было над чем подумать. <...> До начала избирательной кампании еще больше трех месяцев, так что есть время задать себе немало вопросов, и есть время ответить на эти вопросы", — сообщил Вассерман агентству.