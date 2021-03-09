Вдова застреленного в Турции российского посла отреагировала на приговор убийцам

Вадим Карасев

Фото: Эрай Эркылыч / РИА Новости

Марина Карлова — вдова застреленного в Турции российского посла Андрея Карлова — отреагировала на приговор убийцам. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

«Я не следила за этим процессом, мне это морально тяжело. Время не вернуть обратно, и моего мужа уже не возвратить, — сказала она. — Мы прожили с ним долгую счастливую жизнь, и я всегда буду хранить память о нем в моем сердце».

Ранее 9 марта суд в Турции оправдал пятерых фигурантов, проходивших по делу. При этом шестерым назначили наказание в виде реального тюремного заключения на срок от пяти до девяти лет. Как минимум пятерых обвиняемых суд приговорил к пожизненному сроку, двоих из них — по статье о терроризме. Всего обвиняемыми по делу проходили 28 человек.

19 декабря 2016 года в турецкой столице был застрелен тогдашний российский посол в Анкаре Андрей Карлов. Нападение совершил бывший сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого тут же ликвидировали местные силы безопасности. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт. Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.