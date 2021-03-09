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Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет весенняя погода

Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет весенняя погода
Резкое потепление ожидает москвичей и жителей центра Европейской России в пятницу, в выходные температура днем будет выше нуля, в воскресенье прогнозируется небольшой дождь, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

“Предварительный прогноз такой, что небольшой дождь - в воскресенье. Пускай каждый житель центра Европейской России выбирает, что ему больше нравится: зимняя сухая, морозная погода либо по-настоящему весенняя, которая придет в регион, но слякотная, облачная, с небольшим дождиком”, - сказал Вильфанд.

Он отметил, что центр Европейской России окажется в зоне сходимости воздушных потоков.


“Потоки сходятся именно в центре Европейской России, потому будет затягивать теплые воздушные массы с запада и востока. Уже в выходные, скажем, в субботу, повышение температуры по сравнению с четвергом почти на 15-20 градусов. Резкое повышение за счет втягивания воздушных масс с юго-востока и юго-запада. Уже в выходные - облачная погода и осадки. Температура в ночь на субботу -8…-10 градусов, днем уже около ноля, а потом уже ночные температуры около ноля, а дневные - положительные”, - сказал Вильфанд.

Россия

По материалам: ria.ru
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