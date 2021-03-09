Вильфанд спрогнозировал "величавый" уход зимы из европейской части России

Влада Некрасова

Самые больше холодные аномалии на текущей неделе ждут жителей центра Европейской России, Урала и Поволжья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"С завтрашнего числа над большей частью Европейской России устанавливается антициклональный режим… Давление резко возрастает и погода будет по-настоящему, на удивление, зимней и антициклональной. Зима так величаво попрощается с центром Европейской России. Действительно, достойно уйдет. Морозами, которые запомнятся", - сказал Вильфанд.

Ученый уточнил, что 9 марта москвичи проснутся и на столбиках термометров будет 15-16 градусов мороза, а по области минус 19.

"Днем максимальные значения - минус 10 градусов. В дальнейшем будет усиливаться мороз. Ночные температуры от минус 19 до минус 21 градуса… по области до минус 24 градусов, а в пониженных местах до минус 25… минус 28 градусов. В ночь на 10 и 11 марта. Дневные температуры будут по-прежнему около минус 10 градусов. Такой температурный фон на 11-13 градусов ниже нормы", - отметил Вильфанд.