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Вильфанд спрогнозировал "величавый" уход зимы из европейской части России

Вильфанд спрогнозировал "величавый" уход зимы из европейской части России
Самые больше холодные аномалии на текущей неделе ждут жителей центра Европейской России, Урала и Поволжья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"С завтрашнего числа над большей частью Европейской России устанавливается антициклональный режим… Давление резко возрастает и погода будет по-настоящему, на удивление, зимней и антициклональной. Зима так величаво попрощается с центром Европейской России. Действительно, достойно уйдет. Морозами, которые запомнятся", - сказал Вильфанд.

Ученый уточнил, что 9 марта москвичи проснутся и на столбиках термометров будет 15-16 градусов мороза, а по области минус 19.


"Днем максимальные значения - минус 10 градусов. В дальнейшем будет усиливаться мороз. Ночные температуры от минус 19 до минус 21 градуса… по области до минус 24 градусов, а в пониженных местах до минус 25… минус 28 градусов. В ночь на 10 и 11 марта. Дневные температуры будут по-прежнему около минус 10 градусов. Такой температурный фон на 11-13 градусов ниже нормы", - отметил Вильфанд.

Россия

По материалам: ria.ru
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