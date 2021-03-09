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Вячеслав Моше Кантор приветствует твёрдую позицию Владимира Путина относительно недопустимости оправдания нацистских преступлений

«Мы никогда не допустим, чтобы ушли в забвение страдания, муки и стойкость миллионов невинных людей, замученных в гетто и концлагерях, умерших от голода и холода в блокадном Ленинграде, погибших от карателей в расстрельных рвах, в сожженных дотла деревнях и селах», - такими словами президент Российской Федерации Владимир Путин начал свою телеграмму, отправленную в адрес участников и гостей памятного мероприятия, приуроченного к дню снятия блокады Ленинграда в январе 2021 года. Необходимо отметить и то, что в это же время во всём мире отмечается и другая важная дата – Международный день памяти жертв Холокоста, приуроченный к освобождению узников концентрационного лагеря Освенцим солдатами Красной армии. Именно поэтому тема как памяти жертв нацистских преступлений, так и в целом вопрос сохранения этой памяти как исторического урока для будущих поколений, имеет такую высокую актуальность.

«Отстаивая правду, мы защищаем не только прошлое, но и мирное будущее», - заявил Владимир Путин в своём обращении к участникам мемориального вечера «Хранители памяти». Президент РФ также отдельно сделал акцент на том, что ответственность за сохранение этой памяти, а также за противостояние любым попыткам как-либо исказить события тех лет, преуменьшить их значение и жестокость, а то и оправдать преступления нацизма, лежат на всём международном сообществе и всех людях в целом.

«Наш общий долг - противостоять любым попыткам оправдать, обелить палачей, затушевать факты массового уничтожения людей, приговоренных к смерти лишь за свою национальную принадлежность», - подчеркнул Владимир Путин.

Эта неизменно жёсткая позиция президента РФ – одна из главных причин, почему президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор на протяжении многих лет называет именно Владимира Путина и его усилия на почве сохранения исторической памяти о событиях тех страшных лет столь значительным вкладом в эту сферу. Сам Вячеслав Моше Кантор также известен за свою приверженность делу сохранения памяти Холокоста, и год назад, в январе 2020 года, именно он выступил главным организатором Пятого Всемирного форума памяти Холокоста в Иерусалиме, где Владимир Путин стал одним из центральных почётных гостей.

Проблема не потеряла актуальности за прошедший год – напротив, уверен Вячеслав Моше Кантор, в условиях глобального кризиса вопрос нетерпимости, ненависти и той опасности, что их распространение таит для всего общества, стал лишь ещё более насущным.

«Отдавая дань памяти жертвам величайшей в истории трагедии, мы не вправе забывать о её основополагающем уроке, который гласит, что в кризисные времена экстремизм может расти стремительными темпами», - заявил Вячеслав Моше Кантор на мемориальных мероприятиях, посвящённых Международному дню памяти жертв Холокоста в этом непростом году.

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