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Влад Кадони поздравил всех женщин с 8 Марта

Влад Кадони поздравил всех женщин с 8 Марта
Весь день в суете и никак не мог добраться до прекрасного пола. Дорогие дамы, хочу от всей души поздравить вас с вашим днём, сказать вам, что день это ничего, если сравнивать с тем что в течении года держится на ваших хрупких плечах!
Женщины делают этот мир интереснее, красивее, насыщеннее, они приходят в жизнь мужчины и там все меняется. Они приходят в коллектив и он обретает жизнь. За что бы они не брались, все сопровождается невидимым шармом. Я обожаю вас, мои дорогие! И я хочу, чтобы в этот день, хотя бы раз в году, вы были абсолютно счастливы! С праздником с 8 марта!
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По материалам: life-dom2.su
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