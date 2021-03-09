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Володин оценил идею расширить федеральную часть партсписка на выборах

Володин оценил идею расширить федеральную часть партсписка на выборах
Расширение федеральной части партийного списка на выборах в Госдуму поможет оппозиционным партиям, считает председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что в Кремле допускают увеличение федеральной части партийных списков на думские выборы с 10 до 15 человек.


"Партийно-политическая система развивается, она не стоит на месте. Это предложение открывает дополнительные возможности оппозиционным партиям", — сказал Володин журналистам.

По мнению политика, такой формат был бы удобен партиям со сложным устройством, например объединению "Справедливая Россия — За правду", а также партиям лидерского типа, как ЛДПР, поскольку большинство избирателей обращают внимание на федеральную часть. Однако для КПРФ расширение будет менее актуально, поскольку компартия шире представлена в регионах, но не везде ее позиции сильны, добавил спикер Госдумы.

Единой России", считает Володин, это расширение "менее всего что-то значит".

"Предложение укладывается в тренд на усиление большой "четверки". Эта модель добавляет парламентским партиям устойчивости, избирательная кампания может получиться более эффективной", — добавил председатель Госдумы.

Политика

По материалам: ria.ru
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