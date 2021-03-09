Володин оценил идею расширить федеральную часть партсписка на выборах

Алексей Вольцев

Госдуму

Вячеслав Володин

Расширение федеральной части партийного списка на выборах впоможет оппозиционным партиям, считает председатель нижней палаты парламента

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что в Кремле допускают увеличение федеральной части партийных списков на думские выборы с 10 до 15 человек.





"Партийно-политическая система развивается, она не стоит на месте. Это предложение открывает дополнительные возможности оппозиционным партиям", — сказал Володин журналистам.

По мнению политика, такой формат был бы удобен партиям со сложным устройством, например объединению "Справедливая Россия — За правду", а также партиям лидерского типа, как ЛДПР, поскольку большинство избирателей обращают внимание на федеральную часть. Однако для КПРФ расширение будет менее актуально, поскольку компартия шире представлена в регионах, но не везде ее позиции сильны, добавил спикер Госдумы.

Единой России", считает Володин, это расширение "менее всего что-то значит".

"Предложение укладывается в тренд на усиление большой "четверки". Эта модель добавляет парламентским партиям устойчивости, избирательная кампания может получиться более эффективной", — добавил председатель Госдумы.