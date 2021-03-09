Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Володин раскрыл число привившихся от коронавируса депутатов Госдумы

Володин раскрыл число привившихся от коронавируса депутатов Госдумы

Володин раскрыл число привившихся от коронавируса депутатов ГосдумыВячеслав ВолодинФото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Каждый пятый депутат Госдумы (22 процента) сделал прививку от коронавируса, треть парламентариев переболела COVID-19. Эту информацию раскрыл спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщает «Интерфакс».

По его словам, вакцинацию прошла в том числе 84-летняя депутат, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, у нее выработались антитела. Также были привиты глава КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, пишет РИА Новости.

Володин отметил, что в марте в Думе возобновили работу столовые и буфеты, расширился допуск СМИ и посетителей. «Но вирус никуда не ушел. Мы видим, что происходит в других странах: кошмар, самый настоящий кошмар», — сказал спикер Госдумы.

В феврале президент Владимир Путин говорил, что собирается привиться от коронавирусной инфекции в конце лета или начале осени, так как у него прививочный план, и надо еще сделать прививки от гриппа и пневмококка.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Казани стартует конкурс на включение в кадровый резерв директоров образовательных организаций
В Казани стартует конкурс на включение в кадровый резерв директоров
В Новгородской области появится центр выявления, поддержки и развития талантов детей и молодежи
В Новгородской области появится центр выявления, поддержки и развития
В ВДЦ «Смена» вручили кинопремию «Крылья»
В ВДЦ «Смена» вручили кинопремию «Крылья»
Анна Левченко осталась без мужа перед 8 марта
Анна Левченко осталась без мужа перед 8 марта
Иосиф Оганесян улетает на операцию в Стамбул
Иосиф Оганесян улетает на операцию в Стамбул
Володин раскрыл число привившихся от коронавируса депутатов Госдумы
Володин раскрыл число привившихся от коронавируса депутатов Госдумы
Глава СВР заявил о привычке США «в ручном режиме» управлять Грузией
Глава СВР заявил о привычке США «в ручном режиме» управлять Грузией
Москвичей предупредили о надвигающемся «барическом молотке»
Москвичей предупредили о надвигающемся «барическом молотке»
В сети захейтели любовницу Давы и предупредили ее о проблемах из-за Бузовой
В сети захейтели любовницу Давы и предупредили ее о проблемах из-за
В Кремле заявили об успешной борьбе с ростом цен
В Кремле заявили об успешной борьбе с ростом цен
Стоимость компании Tesla рухнула
Стоимость компании Tesla рухнула
Саудовская Аравия решила снизить цены на нефть для Европы
Саудовская Аравия решила снизить цены на нефть для Европы

Топ на сегодня

США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от COVID-19
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения с Москвой
В Совфеде напомнили Киеву о Грузии после призывов разорвать отношения
Россиянин жестоко убил своего пятилетнего сына в подъезде
Россиянин жестоко убил своего пятилетнего сына в подъезде
В ООН предсказали дату уравнивания числа мужчин и женщин во главе государств
В ООН предсказали дату уравнивания числа мужчин и женщин во главе

Еще по теме

Володин назвал число депутатов, переболевших коронавирусом
Спикер Госдумы предостерёг депутатов от использования служебного положения в президентской кампании
Вячеслав Володин пообещал рассмотреть «залежавшиеся» законопроекты
Володин: коронавиросом переболел 171 депутат Госдумы