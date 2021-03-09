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Воспитателю года из Краснодарского края подарят квартиру

Воспитателю года из Краснодарского края подарят квартиру

Победителю Всероссийского конкурса «Воспитатель года» Анастасии Быстрюковой подарят квартиру. Об этом стало известно во время встречи Губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с женщинами Кубани, которые добились выдающихся результатов в общественной деятельности, искусстве, науке и сфере образования, сообщает пресс-служба Министерства образования, науки и молодёжной политики региона.

В мероприятии приняли участие 16 представительниц различных профессий, в том числе победитель Всероссийского конкурса «Воспитатель года» Анастасия Быстрюкова из Тимашевского района.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что победа Анастасии Быстрюковой – это еще одно доказательство высокого уровня образования на Кубани, в том числе дошкольного.

Председатель краевой организации профсоюза работников образования и науки Российской Федерации Сергей Даниленко, в свою очередь, пообещал помочь лучшему воспитателю России с обустройством квартиры.

Общество

По материалам: edu.ru
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