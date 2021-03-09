Воспитателю года из Краснодарского края подарят квартиру

Лидия Мартынова

Победителю Всероссийского конкурса «Воспитатель года» Анастасии Быстрюковой подарят квартиру. Об этом стало известно во время встречи Губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с женщинами Кубани, которые добились выдающихся результатов в общественной деятельности, искусстве, науке и сфере образования, сообщает пресс-служба Министерства образования, науки и молодёжной политики региона.

В мероприятии приняли участие 16 представительниц различных профессий, в том числе победитель Всероссийского конкурса «Воспитатель года» Анастасия Быстрюкова из Тимашевского района.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что победа Анастасии Быстрюковой – это еще одно доказательство высокого уровня образования на Кубани, в том числе дошкольного.

Председатель краевой организации профсоюза работников образования и науки Российской Федерации Сергей Даниленко, в свою очередь, пообещал помочь лучшему воспитателю России с обустройством квартиры.