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Врио главы Мордовии назвал ситуацию в регионе критической

Врио главы Мордовии назвал ситуацию в регионе критической
Ситуация в Мордовии критическая, к формированию такого положения были причастны отправленные в отставку члены правительства республики, заявил в интервью РИА Новости врио главы региона Артем Здунов.

В конце февраля Здунов объявил об отставке кабинета министров Мордовии. Тогда он заявил, что председатель правительства и некоторые министры "самоустранились" от решения проблем республики. Как сообщается на официальном портале органов госвласти Мордовии, до формирования нового состава все министры будут продолжать работу в должности исполняющих обязанности.

"Что касается отставки правительства, конечно, мы пытались совместно обдумать пути выхода из кризиса. Я бы все-таки назвал эту отставку, по большей части, именно отставкой председателя правительства… В отставку были отправлены те люди, которые в определяющей роли были причастны к формированию такого критического состояния в республике", - сказал Здунов.

"На сегодняшний день ситуация в Мордовии действительно критическая", - подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.

Политика

По материалам: ria.ru
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