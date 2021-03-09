Все равно богиня! 55-летняя Марина Зудина не стесняется показать себя без макияжа

Влада Некрасова

Посещая светские мероприятия, актриса нередко собирает восторги публики. Зудина следит за собой и выглядит гораздо моложе своих лет. При этом она не стесняется показаться зрителям без косметики.

В преддверии весеннего праздника 55-летняя Марина Зудина устроила сюрприз для поклонников и опубликовала несколько снимков без макияжа. В кадре артистка предстала в кофте с леопардовым принятом и предпочла убрать белокурые локоны назад. Камера зафиксировала седину на отросших корнях волос Зудиной. «Все привычно и естественно», — написала она под фото, отметив, что на этот раз отказалась от косметики и фотошопа.

Поклонникам пришлись по нраву фотографии и они усыпали Зудину комплиментами. «Как приятно видеть настоящее лицо! Женщина прекрасна, когда неравнодушна к себе»; «Марина! Без косметики вы еще краше!»; «Ухоженное и спокойное личико», — поделились мнением подписчики.

К слову, нашлись и те, кто придрался к внешности звезды. Кроме того, артистку нередко обвиняют в комментариях в том, что она разрушила семью Табакова, который ушел от жены из-за чувств к молодой студентке. «Меня достали формулировки в социальных сетях «увела». Никогда умного, самостоятельного, самодостаточного, успешного мужчину нельзя увести. А если его можно увести, то он будет уходить от одной, другой, третьей, четвертой, пятой», — заявляла она в беседе с психологом Анеттой Орловой.

Напомним, Марина Зудина и Олег Табаков поженились в 1995-м. В том же году у пары родился сын Павел. Спустя 11 лет супруги вновь стали родителями — на свет появилась дочь Маша. Отметим, что актриса была рядом с мужем до его последних дней. Легендарный артист скончался в 2018-м. После смерти возлюбленного Марина Вячеславовна нашла в себе силы остаться в профессии и снова выйти на сцену.