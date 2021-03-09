«Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами, меня блокируют»: Ольга Бузова накинулась на партнершу Давы по «Танцам со звездами»

Анастасия Иванова

Дарья Палей заблокировала Ольгу Бузову в социальных сетях.

Ольга Бузова и Давид Манукян расстались в конце января. Девушка заявила о том, что Давид поднимал на нее руку и изменял. Поклонники сразу предположили, что их разлад может быть связан с танцовщицей Дарьей Палей – с ней Дава выступал в паре в «Танцах со звездами».

Накануне Ольга обнаружила, что Дарья Палей заблокировала ее в Инстаграме, и поспешила продемонстрировать это подписчикам. Правда, не самым добрым способом.

«Как циклично. Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами, меня блокируют»,

– написала Ольга в сторис.

Напомним, что Давид Манукян долгое время не комментировал разрыв с Ольгой Бузовой, однако недавно все-таки ответил на вопрос, поднимал он на нее руку или нет. Манукян опроверг информацию о том, что он бил Бузову, и спросил у поклонников, неужели кто-то еще в это верит.

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В последнее время Давид регулярно ностальгирует и пишет в сторис о том, что хочет поговорить с Ольгой. Но, видимо, это желание пока не увенчалось успехом.