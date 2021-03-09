«Вся семья опечалена»: Елизавета II прокомментировала интервью Меган Маркл и принца Гарри

Лидия Мартынова

Королевская семья наконец-то отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл. В заявлении, сделанном от лица Елизаветы II, говорится о том, что родственники пары глубоко опечалены всем произошедшим.

Интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри вызвало немало споров. Дело в том, что в эфире шоу герцогиня Сассекская пожаловалась на давление со стороны родственников мужа. Меган рассказала, как Кейт Миддлтон довела ее до слез перед свадьбой, а также вспомнила, с какими ограничениями сталкивалась после церемонии.

Самым же скандальным моментом интервью стал рассказ Маркл о расизме в королевской семье. «Нам сказали, что у Арчи не будет охраны, не будет титулов. И еще во время беременности со мной несколько раз заводили разговор по поводу того, насколько темной может быть кожа малыша», — пожаловалась Меган.

Разумеется, после таких заявлений у зрителей возникло немало вопросов к королевской семье. Елизавета II больше суток хранила молчание, но к вечеру девятого марта Букингемский дворец все-таки выразил свою позицию от ее имени. «Вся семья опечалена, узнав, насколько сложными были последние несколько лет для Меган и Гарри. Поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания и могут отличаться, к ним относятся очень серьезно. Семья обсудит их в частном порядке. Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами семьи», — сообщается в заявлении.

Ранее Опра Уинфри рассказала, что Елизавета II и принц Филипп к расовым высказываниям в адрес Меган не имеют никакого отношения. Этой информацией с ведущей поделился Гарри. Также принц подчеркнул, что находится в прекрасных отношениях с бабушкой и дедушкой.