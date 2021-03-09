Встречный удар! Елизавета II готовит ответ Меган Маркл на обвинения в расизме и травле

Влада Некрасова

На днях принц Гарри и Меган Маркл объявили незримую войну правящей династии Великобритании, дав откровенное интервью Опре Уинфри на канале CBS. Супруги в подробностях рассказали об ужасах жизни в королевской семье. Как сообщают западные источники, в Букингемском дворце шокированы услышанным и готовят ответный удар.

Похоже, что прошлогодний уход Меган и Гарри из королевской семьи был всего лишь началом большого скандала, который разразился с новой силой после того, как чета решила рассказать всю правду о жизни под боком у Елизаветы II. Герцогиня Сассекская, которая, к слову, скоро станет мамой во второй раз, призналась, что чувствовала себя не в своей тарелке рядом с новоявленными родственниками. Масла в огонь подливала Кейт Миддлтон, которая доводила ее до слез прямо перед свадьбой.

«И я говорю это не для того, чтобы кого-то унизить... Это была действительно тяжелая предсвадебная неделя. И Кейт была чем-то расстроена, но признала это и извинилась. Она принесла мне цветы и записку с извинениями. Трудно было смириться с тем, что меня обвиняют не только в том, чего я не делала, но и в том, что случилось со мной», — откровенничала 39-летняя жена Гарри в интервью Опре.

Но и это еще не все. По словам Меган, членов королевской семьи волновал цвет кожи ее еще неродившегося сына Арчи, которому, к слову, никто не хотел давать титулов и обеспечивать охраной.

Теперь же представители династии думают над тем, как ответить на разоблачение Меган.

«Королева провела весь день в экстренных беседах с сыном — принцем Чарльзом и внуком — принцем Уильямом. Это произошло из-за громких утверждений, сделанных в скандальном интервью Гарри и Меган с Опрой Уинфри. Весь дворец был потрясен и встревожен заявлениями, сделанными Маркл», — сообщает издание Daily Mail.