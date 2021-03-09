Второй день Масленицы 9 марта 2021 года: Заигрыш

Вадим Карасев

Масленица — одна из самых ярких недель всего года. Каждый день Масленичной недели очень важен, так как имеет свои традиции. Сегодня начинается второй день, который называется Заигрыш.

Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как в этом году празднуется Масленица по дням. Это поможет вам спланировать дела на другие дни праздничной недели.

Традиции на Заигрыш

С древности в этот день было принято кататься на санках, веселиться на улице. Дома люди не оставались. Лишь к вечеру все приходили домой, чтобы полакомиться очередной порцией блинов и других сладостей.

Люди устраивали ярмарки, строили ледяные крепости. Те, кто постарше, просто гуляли. Все пели песни, развлекались, как могли. Это был один из самых долгожданных дней всей Масленичной недели.

Было принято открыто показывать свою симпатию. Это делали как мужчины, так и женщины. Можно было знакомиться, заигрывать друг с другом, флиртовать. Люди делились своей любовью, делали друг другу комплименты.

В древности в этот день действовало много примет, которые актуальны и сейчас. Например:

если этот день прожить в радости и веселье, то беды будут обходить ваш дом;знакомство с родителями второй половинки или романтическое свидание в этот день приводит к крепким отношениям;если в этот день люди договариваются о помолвке, то считается, что лучшим днем для свадьбы будет Красная горка;если на Заигрыш человек грустен, то весь год будет унылым.

Все в этот день вертелось вокруг веселья, гуляний и знакомств. Это был очень важный день, в который дурным тоном считалось уныние и отсутствие настроения.

Современные традиции на второй день Масленицы

9 марта можно будет покататься на горках, выбраться на природу с семьей, поиграть в снежки. Большинство людей будет на работе, но вечером обязательно нужно хотя бы немного прогуляться, а потом посидеть за праздничным столом.

Можно купить подарки детям и второй половинке. В качестве развлечения можно посмотреть интересный фильм с семьей либо поиграть в настольные игры.

9 марта - это день, когда можно ходить в гости, посещать людные места и развлекаться. Считается, что в этот день полезно заниматься домашними делами. Например, можно навести порядок дома, избавиться от мусора и хлама.