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Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл

Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган МарклМария ЗахароваФото: РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл. Об этом она написала в своем Facebook-аккаунте.

«Знаете, многое встало на свои места в понимании того, что такое демократия со спецификой британской монархии», — написала Захарова. Она заявила, что даже самые защищенные представители британской элиты не чувствуют себя в безопасности.

По мнению представителя ведомства, британский истеблишмент «находится в сговоре с прессой, а она манипулирует общественным мнением и формирует соответствующее восприятие», которое может не совпадать с реальностью или даже противоречить ей.

Интервью Меган Маркл и принца Гарри вышло в понедельник, 8 марта. В ходе общения с телеведущей герцогиня Сассекская намекнула на расизм в британской королевской семье. Так, некоторые из представителей династии во время ее первой беременности проявляли беспокойство из-за цвета кожи ее будущего сына. Также она призналась, что ранее думала о самоубийстве.

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. После заключения договора с видеосервисом Netflix Гарри и Меган достигли финансовой независимости от королевской семьи.

В мире

По материалам: lenta.ru
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